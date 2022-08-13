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    • Женщина родила ребенка на горе Эльбрус

    13 Августа 2022 02:35

    НАЛЬЧИК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Женщина родила мальчика на станции канатной дороги Гара-Баши на горе Эльбрус. Ее и новорожденного передали врачам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационно-познавательный проект ТАСС «Это Кавказ».

    «Родила на Гара-Баши, это 3 850 метров над уровнем моря. Это, скорее всего, местная женщина, которая поднялась к своей подруге. Наши ребята на канатке встретили, спустили, врачам отдали, их увезли на скорой», — рассказал ТАСС начальник поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

    Как уточнили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, сообщение о начале родов поступило на пульт оперативному дежурному. По словам очевидцев, женщина даже не была в курсе своей беременности.
    #Россия #Видео #Общество
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