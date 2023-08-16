Женщина пыталась выброситься с 9 этажа в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - От смертельного прыжка женщину спасли патрульные полицейские, которые сняли ее с окна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

По данным полиции, около 02:00 часов ночи в Управление полиции города Туркестан поступило сообщение о том, что неизвестная молодая женщина собирается прыгнуть с 9-го этажа многоквартирного дома в областном центре. Получив информацию, сотрудники патрульной полиции, находившиеся поблизости, незамедлительно прибыли на место происшествия.

Двое полицейских, заметив горожанку, пытающуюся совершить суицид с 9-го этажа многоэтажного дома, сразу же поднялись и подошли к квартире женщины, которая собиралась прыгнуть. Войдя в открытую дверь, стражи порядка обнаружили женщину возле кухонного окна. Приняв необходимые меры для спасения, они схватили свисающую из окна горожанку и отвели в безопасное место. Также свою помощь оказал один из местных жителей.

«Благодаря оперативности и профессионализму инспекторов патрульной службы лейтенанта полиции Ербола Есалиева и старшего лейтенанта полиции Ержана Стамкулова инцидент завершился благополучно. В ходе проверки выяснилось, что на совершение горожанкой суицида повлияло состояние алкогольного опьянения. Также молодая женщина выразила сожаление о своем проступке и сообщила, что в будущем подобное не повториться», - сообщили в ДП региона.