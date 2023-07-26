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    Женщина пыталась прыгнуть с моста в Астане из-за несогласия с судебным приговором

    26 Июля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции поделились подробностями дела женщины, которая пыталась прыгнуть с моста в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 июля текущего года на канал «102» в 12:16 поступило сообщение о том, что на перилах моста по улице Мангилик Ел стоит женщина и хочет спрыгнуть. Сотрудниками подразделения по чрезвычайным ситуациям необдуманный поступок женщины был предотвращен. Женщина пояснила, что таким образом выразила несогласие с приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних», - прокомментировали в полиции.

    Ее несовершеннолетнего сына осудили по статье 191 часть 2 (Грабеж) и 192 часть 3 (Разбой) Уголовного кодекса РК.

    В отношении нарушительницы общественного порядка составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Происшествия МВД РК Общество
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