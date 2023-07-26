Женщина пыталась прыгнуть с моста в Астане из-за несогласия с судебным приговором

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции поделились подробностями дела женщины, которая пыталась прыгнуть с моста в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 июля текущего года на канал «102» в 12:16 поступило сообщение о том, что на перилах моста по улице Мангилик Ел стоит женщина и хочет спрыгнуть. Сотрудниками подразделения по чрезвычайным ситуациям необдуманный поступок женщины был предотвращен. Женщина пояснила, что таким образом выразила несогласие с приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних», - прокомментировали в полиции.

Ее несовершеннолетнего сына осудили по статье 191 часть 2 (Грабеж) и 192 часть 3 (Разбой) Уголовного кодекса РК.

В отношении нарушительницы общественного порядка составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК.