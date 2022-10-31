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    Женщина-полицейский из Шымкента стала чемпионкой Азии по ММA

    31 Октября 2022, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщина-полицейский из Шымкента Кымбат Ахмет стала чемпионкой Азии по ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 25 октября по 2 ноября в столице Республики Таджикистан проходит чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам ММА. В нем принимают участие около 500 спортсменов из 22 стран, в том числе из Азербайджан, Бахрейн, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и т.д.

    Казахстан представляют 37 спортсменов, среди которых в весовой категории до 47 кг инспектор СОБРа ДП города Шымкента Кымбат Ахмет.

    Она провела два боя и в финале встретилась с соотечественницей. В результате победу одержала полицейская из Шымкента – Кымбат. К слову, лейтенант полиции Кымбат Ахмет мастер спорта по самбо и рукопашному бою, чемпионка мира по джиу-джитсу.


    Фото: polisia.kz
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