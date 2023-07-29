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    Женщина погибла в застрявшем лифте в Ташкенте

    29 Июля 2023, 13:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте 32-летнюю женщину нашли без признаков жизни внутри лифта в одной из новостроек города, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    О пропаже женщины 26 июля на своем информационном канале сообщили активисты поискового волонтерского отряда Uzalert. Как стало известно, 32-летняя женщина, которая работала почтальоном, после разноса писем по адресам не вернулась домой. 26 июля объявили ее пропавшей.

    Позже, 28 июля, в Uzalert сообщили, что женщина найдена мертвой в лифте одной из новостроек столицы.

    «Видеокамеры зафиксировали Ольгу заходящей в лифт одной из новостроек. Как оказалось, лифт застрял на самом последнем этаже. Так как дом не полностью населен жильцами, на неисправность лифта никто не отреагировал, и она осталась внутри», – рассказали они.

    По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, 27 июля в лифте многоэтажного дома по улице Паркент Мирзо-Улугбекского района города Ташкента была найдена неизвестная женщина без признаков жизни. Установлено, что 24 июля 32-летняя женщина около 14:50 зашла в лифт многоэтажного дома по вышеуказанному адресу и не вышла.

    26 июля родственниками было подано заявление в органы внутренних дел о ее пропаже без вести. В ходе проверки жители дома разъяснили, что лифт был в неисправном состоянии на протяжении нескольких дней и такого рода поломки наблюдались часто.

    «Согласно предварительному медицинскому заключению, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность», - сообщает Генеральная прокуратура.

    В ведомстве добавили, что все версии, высказанные общественностью по этому случаю, будут изучены в ходе доследственной проверки с привлечением специалистов, по итогам которой будет принято законное решение.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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