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    Женщина погибла в ДТП в Актобе

    9 Декабря 2022, 22:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии на проспекте 312 стрелковой дивизии погибла 32-летняя женщина, двухлетний ребенок госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    61-летний водитель автомашины марки «Lada» выехал со второстепенной дороги на проспект и не уступил дорогу другому авто тоже марки «Lada».

    «Водитель выехал со второстепенной дороги садоводческого коллектива «Локомотивное депо» на проспект 312 стрелковой дивизии и не уступил дорогу другому авто, которое двигалось по данному проспекту со стороны Жилгородского рынка в направлении проспекта Кенеса Нокина.

    В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась 32-летняя пассажирка автомобиля. Двухлетний ребенок, находившийся в автомашине, выжил и госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Актобе», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Транспорт Регионы Актобе
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