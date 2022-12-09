Женщина погибла в ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии на проспекте 312 стрелковой дивизии погибла 32-летняя женщина, двухлетний ребенок госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

61-летний водитель автомашины марки «Lada» выехал со второстепенной дороги на проспект и не уступил дорогу другому авто тоже марки «Lada».

«Водитель выехал со второстепенной дороги садоводческого коллектива «Локомотивное депо» на проспект 312 стрелковой дивизии и не уступил дорогу другому авто, которое двигалось по данному проспекту со стороны Жилгородского рынка в направлении проспекта Кенеса Нокина.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась 32-летняя пассажирка автомобиля. Двухлетний ребенок, находившийся в автомашине, выжил и госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Актобе», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.



