Женщина погибла в Атырауской области, выпрыгнув из машины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауской области погибла женщина, выпрыгнув из машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Атырау-Индер. В салоне автомашины «ГАЗель» появился дым. Опасаясь, что машина может загореться и взорваться, водитель, 1968 года рождения, попросил пассажирку выпрыгнуть на ходу. В результате женщина, 1969 года рождения, выпрыгнула из движущегося автомобиля и погибла. По этому факту проводится расследование.

Как ранее сообщалось, в Атырау автобус сбил пешехода.