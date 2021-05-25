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    00:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    Женщина погибла в Атырауской области, выпрыгнув из машины

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауской области погибла женщина, выпрыгнув из машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Атырау-Индер. В салоне автомашины «ГАЗель» появился дым. Опасаясь, что машина может загореться и взорваться, водитель, 1968 года рождения, попросил пассажирку выпрыгнуть на ходу. В результате женщина, 1969 года рождения, выпрыгнула из движущегося автомобиля и погибла. По этому факту проводится расследование.

    Как ранее сообщалось, в Атырау автобус сбил пешехода.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Происшествия, ЧС Главная
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