Женщина погибла при взрыве газового баллона в Туркестанской области – МЧС РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, погиб один человек, также из завалов извлекли двоих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По информации пресс-службы, 14 января в 18:41 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шардара Шардаринского района в частном жилом доме произошел взрыв предварительно газового баллона, с последующим частичным обрушением крыши и стен на площади 84 квадратных метра, без последующего горения.