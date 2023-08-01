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    Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Алматы

    1 Августа 2023, 23:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество пострадавших в результате пожара в многоэтажке в микрорайоне Аккент в Алматы увеличилось до 43 человек, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При возгорании в микрорайоне Аккент, 54 Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 бригад интенсивной терапии. Всего пострадавших - 43 человека. 4 детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

    12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное. Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия», - проинформировали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

    Напомним, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. В соцсетях распространяется видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты. Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. В 18:46 пожар был ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара в 16-этажном жилом доме 37 человек были доставлены в многопрофильные стационары города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Здравоохранение Пожар
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