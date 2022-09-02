Женщина погибла под колесами КамАЗа в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 29-летняя женщинапогибла под колесами КамАЗа в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября на левом берегу города Кызылорды водитель КамАЗа совершил смертельный наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Виновный водитель задержан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: polisia.kz