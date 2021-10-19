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    Женщина погибла под колесами авто на трассе в Павлодарской области

    19 Октября 2021, 18:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного ДП, 18 октября около 19:25 48-летний водитель автомобиля Toyota на автодороге Омск – Майкапчагай напротив села Заря сбил пешехода - женщину 1955 года рождения, которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Из-за отсутствия освещения водитель поздно заметил женщину и не смог среагировать. По факту аварии проводится проверка. Назначены экспертизы.

    «Стоит отметить, что департамент полиции направлял предложения в адрес руководства АО «КазАвтоЖол» по установке искусственного освещения на загородных дорогах возле населенных пунктов, в местах повышенной опасности, над переходами, на участках перегона скота, на автобусных остановках», – заявил начальник управления местной полицейской службы ДП Галым Саргулов.Полицейские призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортом, особенно на загородных дорогах, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков и разметки.

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    Павлодарская область ДТП Происшествия
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