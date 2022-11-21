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    Женщина обманула вкладчиков финпирамиды на 180 миллионов тенге в Караганде

    21 Ноября 2022, 13:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек создание финансовой пирамиды на территории Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли.

    «Гражданка Яковлева И.В. с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей, и руководила этой финансовой пирамидой. Яковлева И.В. завладела деньгами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив людям материальный ущерб в размере 180 миллионов тенге», - проинформировали в ведомстве.


    Суд признал Яковлеву Ирину Викторовну виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
    Карагандинская область Борьба с преступностью Видео Регионы Финансовая пирамида Мошенничество Караганда
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