Женщина обманула сельчан на 8 млн тенге в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Молодая женщина, представляясь работником банка, обманула группу сельчан в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции региона, досудебное расследование по фактам мошенничеств начато в отношении 35-летней жительницы города Саркана. В качестве потерпевших в материалах уголовного дела выступают более двадцати сельчан из близ расположенных к городу населенных пунктов.

Как выяснилось, женщина, представляясь работником одного из банков, помогала в оформлении крупных кредитов и позднее выставила условие, что их погашение будет осуществляться также через нее.

«При проверке было установлено, что подозреваемая не работает в банке, а финансовые операции (оформление и погашение кредитов) производит от имени своей сестры, которую она сама и устроила в банк в режиме онлайн, воспользовавшись ее документами. За услуги в поисках клиентов банк перечислял вознаграждение в минимальных процентах, в зависимости от суммы кредита. Клиенты добросовестно ежемесячно погашали банковский долг, часть из которых подозреваемая тратила на свои нужды. При этом она выдавала людям квитанции, заверенные поддельной печатью» - сообщили в полиции.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба пока составляет более 8 млн тенге. Расследованием охвачен период с осени прошлого года. Обращения граждан по фактам мошенничеств продолжают поступать в районную полицию.

Расследование проводится по ст.190 УК РК (Мошенничество), на время которого в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».