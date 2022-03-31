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    Женщина обманула сельчан на 8 млн тенге в Алматинской области

    31 Марта 2022, 23:00

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Молодая женщина, представляясь работником банка, обманула группу сельчан в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции региона, досудебное расследование по фактам мошенничеств начато в отношении 35-летней жительницы города Саркана. В качестве потерпевших в материалах уголовного дела выступают более двадцати сельчан из близ расположенных к городу населенных пунктов.

    Как выяснилось, женщина, представляясь работником одного из банков, помогала в оформлении крупных кредитов и позднее выставила условие, что их погашение будет осуществляться также через нее.

    «При проверке было установлено, что подозреваемая не работает в банке, а финансовые операции (оформление и погашение кредитов) производит от имени своей сестры, которую она сама и устроила в банк в режиме онлайн, воспользовавшись ее документами. За услуги в поисках клиентов банк перечислял вознаграждение в минимальных процентах, в зависимости от суммы кредита. Клиенты добросовестно ежемесячно погашали банковский долг, часть из которых подозреваемая тратила на свои нужды. При этом она выдавала людям квитанции, заверенные поддельной печатью» - сообщили в полиции.

    Сумма причиненного потерпевшим ущерба пока составляет более 8 млн тенге. Расследованием охвачен период с осени прошлого года. Обращения граждан по фактам мошенничеств продолжают поступать в районную полицию.

    Расследование проводится по ст.190 УК РК (Мошенничество), на время которого в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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