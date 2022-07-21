Женщина обманом продала недвижимость инвалида в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске женщина обманула доверчивого соседа-инвалида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Пострадавший - выпускник школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был переведен в Усть-Каменогорск из города Семей.

За период нахождения в интернате у юноши были накоплены денежные средства по утере кормилица. На собравшуюся сумму сотрудники Дома юношества помогли оформить недвижимость – комнату в малосемейном общежитии в центре Усть-Каменогорска. Представители Дома юношества познакомились с женщиной по площадке и попросили по возможности приглядеть за парнем-соседом.

Однако у женщины возник преступный план. В ходе встреч женщина неоднократно начала внушать ему, что у него имеется крупный долг. В итоге обманным путем оформила доверенность на свое имя и продала жилье, вырученные деньги поделила с подельником.

Кроме того, она завладела банковской картой соседа и сняла денежные средства - пособие по инвалидности – 114 тыс. тенге.

По камерам видеонаблюдения банкомата полицейские в короткие сроки вычислили женщину.

Суд признал ее виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 частью 3 пунктом 1 УК (мошенничество), статьей 188 частью 1 УК РК (кража), и назначил наказание в виде 3,5 лет ограничения свободы, приняв во внимание, что у нее на иждивении есть малолетние дети, сообщила старший инспектор службы пробации Левобережного района Алуа Камитова.



