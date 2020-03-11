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    Женщина незаконно проводила религиозные проповеди в съемной квартире в Актобе

    11 Марта 2020, 21:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За хранение и распространение запрещенных аудио- и видеозаписей религиозного характера оштрафованы четверо актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Актюбинцы хранили запрещенные аудио- и видеозаписи на своих страницах в социальных сетях и распространяли их посредством WhatsApp. За это каждый из них был оштрафован на сумму 53 тыс. тенге.

    «Четверо граждан Актобе были привлечены к административной ответственности за хранение и распространение запрещенных аудио- и видеозаписей религиозного характера на 53 тыс. тенге каждый.

    Также у 30-летнего мужчины была изъята запрещенная литература религиозного характера. За это его привлекли к административной ответственности на сумму 176 750 тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

    Кроме того, выявлена 55-летняя женщина, которая, сняв квартиру в аренду, проводила в ней религиозные проповеди без соответствующей регистрации. Постановлением специализированного административного суда г. Актобе она оштрафована на 265 100 тенге.

    Всего с начала года полицейскими было раскрыто шесть преступлений общеуголовного характера, совершенных сторонниками деструктивных религиозных течений, выявлено восемь административных правонарушений. Сторонники деструктивных религиозных течений под прикрытием религии совершили такие преступления, как незаконное хранение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью, отметили в полиции.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Религия
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