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    Женщина несколько лет хранила тела новорожденных детей в морозилке в Южной Корее

    23 Июня 2023, 10:22

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Полиция Южной Кореи запросила ордер на арест женщины, которую обвиняют в убийстве двух своих новорожденных детей. Женщина хранила их тела в морозильной камере в течение нескольких лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNN.

    30-летняя женщина призналась в убийстве младенцев и объяснила это тем, что столкнулась с финансовыми трудностями при уходе за тремя другими ее детьми в возрасте 12, 10 и 8 лет. Новорожденным был всего один день, когда они умерли.

    Первой предполагаемой жертвой женщины стал ее четвертый ребенок, родившийся в больнице в ноябре 2018 года. Полиция утверждает, что женщина задушила девочку на следующий день после родов и положила тело в морозильную камеру у себя дома. Ее обвиняют в том, что она сделала то же самое со своим пятым ребенком, мальчиком, родившимся в ноябре 2019 года.

    В полиции сообщили, что муж женщины не знал о предполагаемых убийствах, так как ему сказали, что жена сделала аборт.

    О деле стало известно в мае, когда Государственная аудиторская и инспекционная комиссия обнаружила, что рождение младенцев официально не регистрировалось, хотя запись об этом есть в больнице. Комиссия уведомила власти Сувона, муниципальное правительство, которое потребовало расследовать это после того, как женщина отказалась от проверки на месте.

    21 июня полиция провела обыск в доме женщины, в ходе которого она призналась в убийствах детей. В пятницу она должна присутствовать на слушании по выдаче ордера на арест.

    Около 2000 младенцев, родившихся с 2015 года в Южной Корее, не были зарегистрированы после рождения, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь также на данные Государственной аудиторской и инспекционной комиссии.

    Комиссия планирует изучить истории всех 2236 детей, которые родились в период с 2015 по 2022 год, но не были официально зарегистрированы, несмотря на наличие записей о рождении в больницах.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Корея Мировые новости
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