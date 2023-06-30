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    Женщина лишилась ноги после поездки на траволаторе в аэропорту Таиланда

    30 Июня 2023, 13:54

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - 57-летней женщине в Таиланде ампутировали ногу, после того как ее зажало траволатором в Международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Как сообщило руководство аэропорта, инцидент произошел примерно в 8:27 утра по местному времени в южном коридоре пассажирского терминала внутренних рейсов.

    Выступая на пресс конференции, руководство аэропорта сообщило, что пассажирка собиралась вылететь в город Нахон-Си-Тхаммарат, но ее ногу неожиданно зажало в траволаторе.

    Медицинская помощь женщине была оказана незамедлительно. Её доставили в ближайшую больницу, однако из-за тяжести травмы, ногу ей пришлось ампутировать до коленной чашечки. После этого ее перенаправили в Международный госпиталь Бумрунград, одно из лучших медицинских учреждений страны.

    Директор аэропорта Карант Тханакулжирапат выразил сожаление по поводу произошедшего и заверил, что государственная компания Airports Of Thailand (AOT), управляющая всеми аэропортами в стране, оплатит все расходы на лечение, и иные компенсации пострадавшей стороне.

    Работа всех траволаторов в аэропорту была приостановлена для расследования инцидента.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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