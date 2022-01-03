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    Женщина и ребенок спасены при пожаре в Экибастузе

    3 Января 2022, 09:22

    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экибастузские пожарные спасли двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

    ​«Сообщение о пожаре поступило в специализированную пожарную часть № 2 1 января 2022 года в 17:55. Пожар произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ауэзова, 6. На место пожара незамедлительно прибыли спасатели и установили, что в зале двухкомнатной квартиры горели домашние вещи и балкон площадью 12 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры пластиковое окно расплавилось. В результате образовалось сильное задымление», - говорится в сообщении ДЧС.

    ​В одной из квартир на верхнем этаже сообщили, что женщина осталась с внуком в квартире.

    ​Командир отделения Кендиров Айнар незамедлительно с пятого по третий этаж вынес на руках женщину 1977 года рождения и далее в сопровождении Кендирова Айнара была выведена на свежий воздух.

    Начальник караула Бейсенбай Сыздыков по лестничному маршу с пятого этажа вынес на руках ребенка 2019 года рождения на свежий воздух. После осмотра службы «103» выяснилось, что спасенные не нуждаются в госпитализации.

    Также в сопровождении пожарных по лестничному маршу самостоятельно эвакуировался 1 человек, до прибытия пожарных подразделений по лестничному маршу эвакуировались самостоятельно 6 человек, в том числе 1 ребенок.

    Пожар был потушен в 18:30 часов. Причиной пожара послужило выброшенный сигаретный окурок с верхних этажей.

    На месте пожара работали 7 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, служба «103», городская электросеть.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Происшествия Экибастуз
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