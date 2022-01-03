Женщина и ребенок спасены при пожаре в Экибастузе

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экибастузские пожарные спасли двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

​«Сообщение о пожаре поступило в специализированную пожарную часть № 2 1 января 2022 года в 17:55. Пожар произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ауэзова, 6. На место пожара незамедлительно прибыли спасатели и установили, что в зале двухкомнатной квартиры горели домашние вещи и балкон площадью 12 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры пластиковое окно расплавилось. В результате образовалось сильное задымление», - говорится в сообщении ДЧС.

​В одной из квартир на верхнем этаже сообщили, что женщина осталась с внуком в квартире.

​Командир отделения Кендиров Айнар незамедлительно с пятого по третий этаж вынес на руках женщину 1977 года рождения и далее в сопровождении Кендирова Айнара была выведена на свежий воздух.

Начальник караула Бейсенбай Сыздыков по лестничному маршу с пятого этажа вынес на руках ребенка 2019 года рождения на свежий воздух. После осмотра службы «103» выяснилось, что спасенные не нуждаются в госпитализации.

Также в сопровождении пожарных по лестничному маршу самостоятельно эвакуировался 1 человек, до прибытия пожарных подразделений по лестничному маршу эвакуировались самостоятельно 6 человек, в том числе 1 ребенок.

Пожар был потушен в 18:30 часов. Причиной пожара послужило выброшенный сигаретный окурок с верхних этажей.

На месте пожара работали 7 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, служба «103», городская электросеть.



