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    Женщина и два ребенка погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

    7 Февраля 2023, 22:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На трассе Костанай-Карабутак в результате лобового столкновения скончались мать и двое детей-двойняшек. Начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ДТП произошло сегодня на 470 км трассы «Костанай-Карабутак». Водитель автомашины марки «Jac», хотел совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с большегрузом. В ДТП погибли три человека. Проводится следствие», - сообщили в департаменте полиции области.

    В полиции уточнили, что погибла 33-летняя женщина и ее дети-двойняшки 9 лет. Женщина была за рулем всего год.

    Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК части 4 «Нарушение правил ПДД».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Костанай
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