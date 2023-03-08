Женщин-тружениц поздравили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в преддверии Международного женского дня поздравил с весенним праздником жительниц Актобе, внесших за долгие годы труда значительный вклад в развитие различных сфер деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким посетил дом Жаныл Хакимовой. Будучи машинистом крана женщина почти 40 лет трудилась на Актюбинском заводе ферросплавов. Глава региона поздравил ее с 8 марта, пожелал здоровья и благополучия, вручил благодарственное письмо, праздничный букет и подарочный набор.

«Этот праздник – замечательный повод выразить свою благодарность и признательность матерям и женам, сестрам и дочерям за заботу, каждодневный труд и самоотдачу», - отметил Ералы Тугжанов.