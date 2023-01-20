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    Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

    20 Января 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Осербай Женис Алибекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.

    Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

    2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.

    2004-2006 гг. — главный менеджер департамента кредитования проектов АО «Банк развития Казахстана».

    В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях.

    С сентября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Отставки Минсельхоз Сельское хозяйство
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