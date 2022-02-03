Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана и представителями профсоюза местного градообразующего предприятия. Их волновало не только развитие компании и социальное обеспечение, но и то, чем и как будет жить Жезказган в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки Женис Касымбек встретился с активом и общественностью Жезказгана и провел прием граждан по личным вопросам.

Аким города Кайрат Абсаттаров рассказал о проектах по диверсификации экономики и ознакомил с планами по развитию Жезказгана.

В городе в этом году планируется запуск опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов ТОО «Корпорация «Казахмыс». Строятся химический завод по выпуску промышленного реагента ТОО «КазХимСинтез» и биоэлектростанция ТОО «Kaz Green Energy».

«Реализация этих трех крупных проектов обеспечит более 320 рабочих мест и рост промышленного производства. Инвестиции составят 17,6 млрд тенге», – сообщил Кайрат Абсаттаров.

Планируется развитие и социальной инфраструктуры. Будет построено общежитие на 200 мест при школе «Өркен», в которой учатся одарённые дети. Это позволит принимать больше учащихся из сёл.

Городские власти намерены развивать микрорайон Кабанбая-батыра. Здесь обещают построить новую школу.

В Жезказгане продолжится и ремонт дорог. В этом году планируется охватить восемь улиц.

До конца года должны сдать шесть домов, два из которых коммерческие. Таким образом, жильем будут обеспечены 224 семьи.

Также в этом году по поручению Президента начнется реконструкция Уйтас-Айдосского водовода.

Аким области дал поручения по завершению строительства проблемных объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада на 320 мест.

О работе предприятия и социальных обязательствах рассказал первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей Гайдин.

По его словам, неоднократно проводились встречи с коллективами, где ни один вопрос сотрудника не остался без внимания.

«Для нас важна стабильная работа корпорации, безопасность труда, повышение благополучия работников. Большинство вопросов, поднятых трудовыми коллективами, входят в условия коллективного договора», – отметил Женис Касымбек.

Что касается вопросов социального характера, глава региона дал поручение акиму Жезказгана уделять особое внимание развитию медицины, благоустройству и занятости населения.