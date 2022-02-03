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      Карагандинская область

    Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана

    3 Февраля 2022, 18:27

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана и представителями профсоюза местного градообразующего предприятия. Их волновало не только развитие компании и социальное обеспечение, но и то, чем и как будет жить Жезказган в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки Женис Касымбек встретился с активом и общественностью Жезказгана и провел прием граждан по личным вопросам.

    Аким города Кайрат Абсаттаров рассказал о проектах по диверсификации экономики и ознакомил с планами по развитию Жезказгана.

    В городе в этом году планируется запуск опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов ТОО «Корпорация «Казахмыс». Строятся химический завод по выпуску промышленного реагента ТОО «КазХимСинтез» и биоэлектростанция ТОО «Kaz Green Energy».

    «Реализация этих трех крупных проектов обеспечит более 320 рабочих мест и рост промышленного производства. Инвестиции составят 17,6 млрд тенге», – сообщил Кайрат Абсаттаров.

    Планируется развитие и социальной инфраструктуры. Будет построено общежитие на 200 мест при школе «Өркен», в которой учатся одарённые дети. Это позволит принимать больше учащихся из сёл.

    Городские власти намерены развивать микрорайон Кабанбая-батыра. Здесь обещают построить новую школу.

    В Жезказгане продолжится и ремонт дорог. В этом году планируется охватить восемь улиц.

    До конца года должны сдать шесть домов, два из которых коммерческие. Таким образом, жильем будут обеспечены 224 семьи.

    Также в этом году по поручению Президента начнется реконструкция Уйтас-Айдосского водовода.

    Аким области дал поручения по завершению строительства проблемных объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада на 320 мест.

    О работе предприятия и социальных обязательствах рассказал первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей Гайдин.

    По его словам, неоднократно проводились встречи с коллективами, где ни один вопрос сотрудника не остался без внимания.

    «Для нас важна стабильная работа корпорации, безопасность труда, повышение благополучия работников. Большинство вопросов, поднятых трудовыми коллективами, входят в условия коллективного договора», – отметил Женис Касымбек.

    Что касается вопросов социального характера, глава региона дал поручение акиму Жезказгана уделять особое внимание развитию медицины, благоустройству и занятости населения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана Общество
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