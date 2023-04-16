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    Женис Касымбек встретился с жителями Есильского района столицы

    16 Апреля 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек провел встречу с жителями Есильского района, передает МИА «Казинформ».

    «Встреча продлилась 5 часов и транслировалась в прямом эфире. Все желающие смогли задать свои вопросы. На встрече поднимались вопросы по модернизации ЖК, завершению долгостроев, строительству социальных объектов (соцжилья, медцентров, школ), плотной застройке, водоснабжению, строительству дорог и тротуаров, ливневок, запуску автобусов, благоустройству дворов и общественных пространств и др. Сейчас мы строим 14 школ. 11 из них завершим в текущем году (в районе Есиль – 4 школы). По поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в этом году начнем проектировать 24 школы на 90 тысяч ученических мест (в 2 смены). К примеру, 15 из них будут в районах Есиль и Нура. Что касается строительства инженерной инфраструктуры, то в текущем году также планируем завершить строительство ряда объектов систем жизнеобеспечения. Они позволят дать городу дополнительный объем теплоснабжения, водоснабжения, электричества и др.», - сообщил в Instagram Женис Касымбек.


    Как отметил аким, по поступившим вопросам будет составлен график исполнения.

    «Часть вопросов решим в текущем году, по другим запланируем на следующий год», - заверил аким столицы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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