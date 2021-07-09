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    Женис Касымбек встретился с послом Узбекистана

    9 Июля 2021, 18:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев и советник премьер-министра Узбекистана Мехридин Хайриддинов. Гостей принял глава региона Женис Касымбек.

    На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества.

    «Мы тесно работаем с Узбекистаном. Ваша страна является для нас важным внешнеэкономическим партнёром. Область экспортирует свою продукцию в 150 стран мира. Товарооборот с Узбекистаном за первые 4 месяца составил 135 млн долларов США. Думаю, потенциал намного больше», – сказал Женис Касымбек.

    В области работают 22 предприятия с участием узбекских партнёров. Бизнес налажен в таких сферах, как строительство, промышленность, торговля, транспорт и др.

    Посол и советник премьер-министра отметили возможности укрепления связей.

    «Я первый раз на карагандинской земле. Регион большой, индустриальный, и, конечно, мы будем использовать весь потенциал в развитии сотрудничества», – говорит Мехридин Хайриддинов.

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    Внешняя политика Казахстана Карагандинская область Промышленность Узбекистан Сотрудничество
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