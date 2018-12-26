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Женис Касымбек возглавил новое министерство
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев своим Указом назначил Жениса Касымбека министром индустрии и инфраструктурного развития, сообщила пресс-служба Акорды.
«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан»,- говорится в сообщении.
Женис Касымбек родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Евразийский государственный университет им. Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал стажером-исследователем КазГАСА. В разные годы был начальником отдела Комитета по антимонопольной политике РК, директором департамента водного транспорта МТК РК, директором Актауского международного морского торгового порта. С 2005 по 2009 годы занимал должность вице-министра транспорта и коммуникаций РК. До назначения был министром по инвестициям и развитию.
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