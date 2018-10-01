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Женис Касымбек рассказал о приоритетах в работе МИР РК в рамках Послания

8 Октября 2018 20:20 96
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Женис Касымбек рассказал о приоритетах в работе МИР РК в рамках Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Послание Президента народу Казахстана имеет большую социальную направленность», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 5-го заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он также отметил приоритетные направления работы, которые наметило для себя ведомство в рамках Послания Главы государства.

«Те поручения, которые получило наше министерство, направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни рядового гражданина. В частности, это качество строительства жилья, инфраструктуры - это и сельское водоснабжение, и местные дороги. Естественно, эти вопросы будут приоритетом нашей работы», - подчеркнул Женис Касымбек.

 

 

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Ключевые слова: Послание 2018 года, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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