Женис Касымбек: Подготовка к паводкам находится на ежедневном контроле

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области действует план мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций. Проверены паспорта готовности на все населённые пункты, расположенные в зоне риска. О проведении превентивных мер рассказал глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом за четыре года в области возведено 190 км защитных валов, выполнены инженерные мероприятия на 62 км русел рек. Все гидросооружения находятся на особом контроле. В 2018 и 2019 годах на этих объектах проведены ремонтные работы на сумму 1,3 млрд тенге», - сообщил аким области.

Также проведены проверки состояния систем оповещения, ревизия запасов материально-технических средств: ГСМ, инертных материалов и др.

Сейчас упор сделан на вывоз снега. По информации ответственных служб, на сегодняшний день из городов и сёл области вывезли больше одного млн кубических метров снежной массы.

«Ведётся сброс воды с Самаркандского и Интумакского водохранилищ. Эта работа продолжится. До начала паводка объём доведём до минимального уровня. Подготовка к паводкам находится на ежедневном контроле», - подчеркнул Женис Касымбек.