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    Женис Касымбек поблагодарил карагандинцев за поддержку

    8 Декабря 2022, 22:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бывший аким Карагандинской области Женис Касымбек поблагодарил жителей региона за поддержку, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня завершил свою работу в должности акима Карагандинской области. Эти три года стали для меня большой школой жизни.

    В первую очередь старался работать в интересах граждан, шахтеров, металлургов, молодежи, сельчан. Всегда в решении поставленных задач чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим замечаниям и предложениям.

    Благодарю вас за оказанное доверие. Искренне желаю нашему региону благополучия и процветания!», - обратился к карагандинцам Женис Касымбек на своей странице в сети Facebook.

    Сегодня Жениса Касымбека назначили новым акимом Астаны. В должности акима Карагандинской области он пробыл три года. Новым акимом региона стал Ермаганбет Булекпаев. До этого он работал акимом Караганды.


    Фото: facebook.com/Jenis Qasymbek
    Карагандинская область Акимат Регионы Караганда
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