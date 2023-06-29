Женис Касымбек отменил салют на День столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичный акимат не будет организовывать праздничный салют ко Дню столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В этом году салюта на день города не будет. Однако к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы», - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В этот день, согласно информации госоргана, ряд дольщиков получат ключи от квартир.

«Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир и др», - сообщили в акимате.