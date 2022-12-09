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    Женис Касымбек обратился к астанчанам

    9 Декабря 2022, 19:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие астанчане! Для меня работать с вами – огромная ответственность и большая честь. Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Астана – всегда была магнитом притяжения, у Астаны свой лоск и своя неповторимая энергия. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее для проживания.

    Сегодня перед мегаполисами всего мира стоят новые глобальные вызовы и задачи. Астана - не исключение. Экономические показатели, развитие предпринимательства, инфраструктура, доступные социальные услуги - в своей работе мы охватим все сферы жизнедеятельности города.

    Для комфортного проживания горожан продолжим строить доступное социальное жилье, школы, детсады, медицинские объекты и др. При этом уделяя особое внимание инфраструктурным объектам. Учитывая ежегодный рост населения, объемы строительства, будем работать над увеличением мощности объектов тепло-, водо- и электроснабжения.

    Социальные сети - эффективное средство коммуникации. Для нас важно ваше мнение. Мы открыты к предложениям и идеям по дальнейшему развитию нашей столицы», - написал новый аким столицы Женис Касымбек.

    В четверг Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Жениса Касымбека акимом города Астаны.
    Астана Акимат Общество
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