Женис Касымбек: Обращения трудовых коллективов не должны оставаться без внимания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Промышленная безопасность и высокая степень износа оборудования на крупных предприятиях стали одними из главных вопросов, которые затронул на заседании акимата Карагандинской области в режиме онлайн глава региона Женис Касымбек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Промышленная безопасность – вопрос номер один. Ежегодный травматизм, летальные случаи. Совместно с департаментом промышленной безопасности Министерства индустрии проведём полный разбор по каждой шахте, по каждому руднику, по каждому заводу. Это касается предприятий всего региона», – отметил он.

Также аким области остался недоволен темпами работ АО «АрселорМиттал Темиртау» по улучшению экологической обстановки в городе.

«Результатов население Темиртау не видит. Не берёте на себя обязательства, когда и на сколько будет снижено количество выбросов. Я прошу очень серьёзно к этому отнестись. Считаю, что этот год должен быть переломным», – подчеркнул Женис Касымбек.

Также будут подписаны меморандумы по строительству социальных объектов в городах присутствия крупных предприятий.

В обращении к руководству корпорации «Казахмыс» глава региона отметил положительную динамику по вопросам, поднятым рабочими в январе. Уже повышена зарплата, но остается ещё невыполненными ряд других требований шахтёров и металлургов. Все они должны быть взяты на строгий контроль.

«Каждый аким на местах и каждое предприятие должны вести работу с трудовыми коллективами. Обращения коллективов не должны оставаться без внимания. Нужно слышать работников предприятий», – сказал глава региона.