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    Женис Касымбек: Мы с гордостью называем Астану сердцем Евразии

    5 Июля 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек открыл форум городов-побратимов Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы с гордостью называем нашу столицу сердцем Евразии. В течение веков на казахской земле пересекались представители различных этносов, формируя единую нацию. И в этом единстве – наша сила. Если сравнивать с другими городами мира, Астану можно считать одним из самых быстрорастущих городов. Мы все понимаем, что города – это будущее человечества. Глобальная сеть городов стала экономической и политической основой новой реальности. Крупные города стали драйверами роста экономики», - сказал на форуме Женис Касымбек.

    Аким Астаны отметил, чтобы быть в тренде, мы должны обеспечивать высокое качество жизни, создать условия для того, чтобы люди хотели работать в нашем городе: вести бизнес, безопасно и комфортно жить.

    «В настоящее время как никогда важны развитие технологий, экономики и обмена опытом. Уверен, что в рамках сегодняшнего форума поднимутся актуальные вопросы, каждый найдет для себя определенные ответы, ведь перед всеми нами одни и те же вызовы и задачи», - добавил Женис Касымбек.

    Photo: t.me/aqorda_resmi

    Напомним, в столице проходит форум городов-побратимов Астаны. В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций. В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат
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