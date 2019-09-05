Женис Касымбек: Более половины иностранных инвестиций поступили в РК из Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины иностранных инвестиций поступили в Казахстан из стран Евросоюза. Об этом сообщил вице-премьер РК Женис Касымбек на пресс-конференции в Үкімет үйі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со дня обретения независимости в нашу страну пришло из более, чем 120 стран около 330 млрд долларов иностранных прямых инвестиций. Из них более 50 процентов из стран Европейского Союза. В том числе из Швейцарии 25,8 млрд долларов, из Франции 16,1 млрд долларов, а также инвестиции из Италии, Нидерландов, Бельгии и других стран Евросоюза. На втором месте инвестиции из США, они составляют 15 процентов прямых иностранных инвестиций, или 48,4 млрд долларов. Примерно, 5 процентов инвесторы из Великобритании и Китая. Это соотношение за последние 10 лет не изменилось», – сказал Ж.Касымбек.

По его словам, на 1 августа текущего года в Казахстане работало 20 тысяч иностранных компаний и их филиалов, есть также совместные предприятия. Из них 35 процентов – это казахстанско-российские, около 10 процентов турецкие, 5,7 процента узбекские, 5,6 процента китайские, 3,1 процента германские и другие. Это общемировая практика. Казахстанские компании также успешно работают в других странах – в России, Китае.

Вице-премьер пояснил, что в условиях глобальной нестабильности инвесторы выбирают страны с более стабильной ситуацией. Вместе с финансовыми средствами в Казахстан приходят новые технологии. С 2010 года казахстанские уполномоченные органы рассмотрели около 650 проектов с иностранными инвестициями. Из них часть реализована, по остальным ведется работа. Из них инвесторы из Евросоюза предлагают 185 проектов, из Российской Федерации совместных проектов 111, турецких 80, китайских 55.



