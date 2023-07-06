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    Женис Касымбек: Астана - город, где сбываются мечты

    6 Июля 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек в Instagram поздравил жителей с 25-летним юбилеем столицы, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие гости и жители столицы! Поздравляю с 25-летием нашей столицы! Астана - город, где строятся и сбываются мечты. В нашу столицу приезжают люди со всех регионов нашей страны. Здесь люди получают образование, строят карьеру, создают семьи. В Астане есть все возможности, чтобы мечты воплотились в реальность.

    За четверть века наша столица из некогда маленького городка в степи с населением в 300 тысяч человек превратилась в крупный мегаполис. Население столицы увеличилось более чем в 4 раза! За становлением нашей столицы стоите вы. Каждый житель вносит свой вклад в развитие нашего города. Вместе будем и дальше работать над развитием нашей столицы. Поздравляю с Днем столицы! Желаю крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия!» - написал аким столицы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акимат Юбилей День столицы
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