Женис Касымбек: Астана - город, где сбываются мечты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек в Instagram поздравил жителей с 25-летним юбилеем столицы, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие гости и жители столицы! Поздравляю с 25-летием нашей столицы! Астана - город, где строятся и сбываются мечты. В нашу столицу приезжают люди со всех регионов нашей страны. Здесь люди получают образование, строят карьеру, создают семьи. В Астане есть все возможности, чтобы мечты воплотились в реальность.

За четверть века наша столица из некогда маленького городка в степи с населением в 300 тысяч человек превратилась в крупный мегаполис. Население столицы увеличилось более чем в 4 раза! За становлением нашей столицы стоите вы. Каждый житель вносит свой вклад в развитие нашего города. Вместе будем и дальше работать над развитием нашей столицы. Поздравляю с Днем столицы! Желаю крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия!» - написал аким столицы.