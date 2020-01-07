Жених убил невесту в Актобе: подозреваемый рассказал свою версию случившегося

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжилось рассмотрение дела об убийстве 22-летней Асем Эльбрусовой. Подозреваемый по делу ее 23-летний жених Бахыт Орынбасаров рассказал свою версию произошедшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно случай произошел в августе 2019 года. Парень пригласил на съемную квартиру свою девушку, где в ходе ссоры убил. Смерть наступила от механической асфиксии.

Бахыт Орынбасаров рассказал, что познакомился с Асем через WhatsApp в 2017 году. В 2018 году он предложил ей стать его девушкой, а в августе 2019 года сделал предложение руки и сердца.

«С марта 2018 года мы начали дружить как парень с девушкой, но у нас было много конфликтов, я ее ревновал и она меня тоже. Она не хотела, чтобы я ходил в ночные клубы, встречался с другими девушками. В 2019 году Асем рассказала, что беременна, я ей сделал предложение выйти замуж, она согласилась», - говорит он.

Однако при встрече на съемной квартире, по словам Орынбасарова между ними произошла ссора.

«10 августа она мне рассказала, что сделала аборт. Я разозлился и мы поссорились. Хотел выйти на улицу, но она меня не отпускала, и я не заметил, как положил ей руки на шею. Убивать не хотел, толкнул ее, она спиной ударилась об диван. Начала задыхаться, я хотел ей помочь, но у нее изо рта пошла пена. Тогда понял, что медицинская помощь ей не поможет», - сказал он.

Также он рассказал, что сходил ночью в аптеку, купил лекарства, чтобы покончить с собой. Выпив их, потерял сознание. Очнувшись пошел в полицию давать признательные показания.

Родственники невесты утверждают, что девушка не была беременна и парень все придумал, чтобы облегчить себе уголовную статью.

«Асем согласилась выйти за него замуж. Мы готовились к свадьбе, готовили приданое. Она не была беременна. Асем была очень открытым человеком. Зачем ей делать аборт? Мы думаем, что таким образом Орынбасаров хочет облегчить себе статью», - говорит ее тетя Бибигуль Примжанова.