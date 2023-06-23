Жена владельца батискафа «Титан» прямой потомок пассажиров Титаника - СМИ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Жена Стоктона Раша, генерального директора OceanGate, скончавшегося при взрыве батискафа «Титан» в Атлантическом океане, является потомком двух пассажиров первого класса, погибших на Титанике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

Стоктон Раш стал одним из пятерых пассажиров, погрузившихся на батискафе «Титан», принадлежавшем его компании, 18 июня в глубины океана, чтобы осмотреть обломки лайнера «Титаник».

Его жена, Венди Раш, является праправнучкой Исадора и Иды Штраус, которые были среди более чем 1 500 человек, погибших после того, как гигантский корабль столкнулся с айсбергом и затонул во время путешествия через Атлантический океан еще в 1912 году.

Исадор Штраус и его брат приобрели универмаг Macy’s в конце 1800-х годов. Раш является потомком, Минни Штраус, вышедшей замуж за доктора Ричарда Вейла; сын их сына, доктор Ричард Вейл III, является отцом Венди Раш.

Во время крушения «Титаника» Штраусы решили остаться на корабле; Ида Штраус отказалась сесть в одну из немногих спасательных шлюпок, поскольку экипаж пытался спасти женщин и детей, сообщил Fox News Пол Курцман, их правнук. В блокбастере Джеймса Кэмерона 1997 года «Титаник» рассказывается их история любви, в которой пожилая пара держится за руки, лежа на кровати.

Фото: Getty Images

The New York Times ранее сообщала о семейной связи.

Венди и Стоктон Раш поженились в 1986 году, она работала со своим мужем директором по коммуникациям в OceanGate, согласно ее странице на платформе LinkedIn.

Ранее она занимала пост президента Фонда OceanGate, где она была членом правления, как указано в ее профиле.

61-летний Стоктон Раш был одним из пяти пассажиров батискафа OceanGate «Титан» в воскресенье, который попытался совершить восьмичасовой спуск на дно Атлантического океана.

Примерно через час и 45 минут пути подлодка потеряла связь с канадским исследовательским судном «Полярный принц». Массовая поисково-спасательная операция началась у побережья Ньюфаундленда, Канада, около 17:40 по местному времени почти через три часа после того, как «Титан» должен был всплыть на поверхность.

Представители Береговой охраны США объявили, что обломки «Титана» были обнаружены недалеко от места, где на дне океана лежит «Титаник».

В Атлантическом океане обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего 18 июня при погружении к затонувшему лайнеру «Титаник». Пять человек, которые находились на борту, погибли.

Как сообщила Береговая охрана США, подводный аппарат Odysseus, спущенный с канадского судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах (1600 футов) от носа «Титаника», находящегося на глубине 3800 метров.

Спасательную операцию начали частично сворачивать после того, как обнаруженные на дне обломки удалось идентифицировать как части батискафа.