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    • Желтый уровень из-за жары объявили в нескольких регионах Китая

    2 Августа 2022 22:28

    ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр Китая (НМЦ) во вторник обновил предупреждение «желтого» уровня в связи с жаркой погодой во многих регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    «Во вторник днем местами в провинциях Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, Гуандун, Хэбэй и Гуанси-Чжуанском АР, а также в городах центрального подчинения Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь температура воздуха превысила 35 градусов по Цельсию», - сообщили в НМЦ.

    Согласно прогнозу, в некоторых районах г. Чунцин столбик термометра может подняться выше 40 градусов по Цельсию.

    НМЦ рекомендовал местным жителям избегать мероприятий на открытом воздухе во время пика послеполуденной жары, а работникам, подвергающимся воздействию высоких температур и также тем, кто работает на открытом воздухе в течение продолжительного времени, принимать защитные меры.

    В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    В начале июля сообщалось об аномальной жаре, которая захватила большую часть Северо-Западного и Центрального Китая.
    #Китай #Мировые новости
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