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    Желтые и красные карточки будут выдавать иностранцам за нарушение закона на Пхукете

    2 Марта 2023, 22:19

    БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Иммиграционное бюро Пхукета представило систему желтых и красных карточек для нарушающих закон иностранцев. Система предполагает депортацию и запрет на въезд в Таиланд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По данным портала The Phuket News, за первое нарушение иностранцу будет показана желтая карточка в виде формального предупреждения и уведомления от посольства о проступке гражданина. Он не будет сразу депортирован, однако ему будет отказано в праве на въезд в Таиланд при попытке это сделать в следующий раз.

    Других подробностей иммиграционные власти не приводят. Например, не уточняется, за какие именно нарушения закона будет выдаваться желтая карточка, сколько она будет действовать и как можно будет оспорить решение властей. Если при наличии желтой карточки иностранец снова нарушит закон, то последует красная, означающая отзыв разрешения на пребывание в Таиланде и депортацию.

    Издание отмечает, что схема описана лишь в общих словах и без каких-либо указаний на правовые основания для ввода штрафных карточек на территории одной провинции.

    Ранее Таиланд ввел для всех прибывающих в страну туристов обязательное наличие сертификата (паспорта) о вакцинации от коронавируса в количестве минимум двух доз. Позже власти страны отменили это требование.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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