Железобетонные ограждения у столичных многоэтажек не пропускают пожарные машины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рост городской агломерации, увеличение количества населения, строительство многоэтажных домов делают проблему пожарной безопасности все более актуальной. В связи с этим начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Еркин Отаргалымулы рассказал о трудностях при тушении пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в ходе тушения пожара бывают такие препятствия, как подъезд к месту происшествия, не открытая дорога, отсутствие источников воды.

«Сегодня в городе работают 12 пожарных частей. По нормам пожарная служба должна прибыть на место вызова в течение 10 минут, но в большинстве случаев на указанное время влияет несколько факторов, таких как отсутствие своевременного сообщения, нежелание людей пропускать пожарную машину и т.д. Даже вовремя прибывшие пожарные машины не могут въехать во дворы многоэтажных домов», — сказал Еркин Отаргалымулы в Службе коммуникаций города Астаны.

В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности пути следования пожарной техники должны всегда содержаться открытыми и в исправном состоянии. Это неотъемлемая часть пожарной безопасности.

«На сегодняшний день на въезде во двор многоэтажных домов принято ставить железные и бетонные шлагбаумы. Жители запрещают въезжать постороннему транспорту, обосновывая запрет безопасностью детей. Однако это противоречит требованиям пожарной безопасности. Ограничений по размещению шлагбаумов нет, но шлагбаумы должны охраняться и обеспечивать круглосуточный проезд автомобилей экстренных служб. Эти правила являются единственной гарантией того, что пожарные или медицинские работники вовремя прибудут на помощь», - отметил спикер.

В частности, должна быть обеспечена свободная дорога с обеих сторон жилых домов выше 10 этажей. Однако из-за стоянки не может въехать специализированная пожарная техника.

«Еще одна проблема заключается в том, что жители паркуют свои автомобили поверх колодцев и пожарных гидрантов, а зимой их не очищают ото льда и снега. На дороге, ведущей к ним, также должен быть установлен специальный знак. Все это мешает работе спасателей, приехавших тушить пожары и спасать жизни людей. В целях решения этих проблем ведомство проведет совещание с руководителями ОСИ, жителями и поднимет вопрос о пропуске пожарной техники», - добавил Е. Отаргалымулы.

По его словам, до 2018 года в соответствии с правилами благоустройства дворов многоквартирных домов запрещалось ставить железные ограждения и бетонные блоки. Однако в 2018 году в указанное правило были внесены изменения и этот пункт был удален.