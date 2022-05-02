Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как люди лопатами пытаются откопать рельсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Слышен также голос мужчины, который сообщил, что инцидент произошел в районе села Шетпе.

Сегодня Мангистаускую область накрыла пыльная буря. Из-за урагана приостановлено движение на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау».

В ближайшие дни синоптики прогнозируют на западе, юге, в центре Мангистауской области грозу. Ветер северный, северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау 3 мая ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Фото: lada.kz