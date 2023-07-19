Железнодорожные пути обновляют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития объяснили участившиеся задержки поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в железнодорожной магистральной сети проводятся мероприятия, направленные на обновление путей с целью повышения эффективности перевозочного процесса и увеличения маршрутных скоростей поездов», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Как говорится в ответе, для обеспечения безопасности движения поездов и недопущения внештатных ситуаций на участках в оперативном порядке установлены длительные предупреждения по ограничению скорости для движения поездов.

Данные факторы влияют на графиковое проследование пассажирских поездов и задержки в пути следования.

Как сообщалось ранее, в Казахстане отменили доверенность на поездку ребенка без родителей на поезде. Главная транспортная прокуратура по результатам планового анализа опротестовала приказ министра по инвестициям и развитию от 30.04.2015г. «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом». Данная норма не учитывала то, что согласно Гражданскому кодексу и Закону «О нотариате» удостоверение «согласия» является отдельным нотариальным действием и не требует оформления еще одного документа в виде «доверенности».