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    Железнодорожники помогли вывезти людей из затопленной трассы в Актюбинской области

    4 Апреля 2022, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около ста человек было вывезено из затопленной территории в Актюбинской области железнодожниками, где из-за паводка было ограничено движение автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    В минувшие выходные в Актюбинской области ограничили движение всех видов автомобильного транспорта на республиканской трассе «Актобе-Атырау». Эта мера принята в связи с паводковой ситуацией на участке «Актобе-Алга-Кандыагаш».

    АО «Пассажирские перевозки» вывезло на поездах около 100 человек, оказавшихся на трассе. Эта работа была проведена совместно с Актюбинским отделением дороги и магистральной сети, акиматами городов Актобе и Кандыагаш и другими причастными структурами.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КТЖ Актюбинская область Происшествия Акимат Транспорт Паводок Дороги
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