Железнодорожники помогли вывезти людей из затопленной трассы в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около ста человек было вывезено из затопленной территории в Актюбинской области железнодожниками, где из-за паводка было ограничено движение автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В минувшие выходные в Актюбинской области ограничили движение всех видов автомобильного транспорта на республиканской трассе «Актобе-Атырау». Эта мера принята в связи с паводковой ситуацией на участке «Актобе-Алга-Кандыагаш».

АО «Пассажирские перевозки» вывезло на поездах около 100 человек, оказавшихся на трассе. Эта работа была проведена совместно с Актюбинским отделением дороги и магистральной сети, акиматами городов Актобе и Кандыагаш и другими причастными структурами.