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    Желающие помочь собраться казахстанским детям в школу могут обратиться в акиматы

    16 Августа 2022 11:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 20 тыс. школьников из семей категории социально уязвимых слоев населения получат помощь из фонда «Всеобуч» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб акимата Алматы.

    В Алматы сумма помощи из фонда «Всеобуч» в этом году составит 43 тыс. тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Фонд «Всеобуч» финансируется из местного бюджета. Правом на получение материальной помощи в этом году обладают почти 20 тыс. учащихся из семей:

    1) получающих государственную адресную социальную помощь;

    2) не получающих государственную АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

    3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    4) требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

    5) иные категории обучающихся и воспитанников, определяемые коллегиальным органом организации образования.

    В первых двух случаях родителю или законному представителю необходимо подать заявление через eGov или центр занятости населения. В остальных случаях – нужно предоставить подтверждающие документы в организацию образования. Списки формируются один раз за учебный год.

    Школьники, которые не попадают в вышеперечисленные категории, могут получить помощь за счет спонсоров и меценатов в рамках республиканской акции «Дорога в школу – добро без границ». Акция в этом году стартовала 1 августа и завершится 30 сентября.

    Спонсоры приобрели более 4,5 тыс. комплектов школьной формы и более 1 тыс. рюкзаков со школьными принадлежностями. В настоящее время в районных отделах образования формируются списки тех, кому нужна помощь. Для получения школьной формы и канцелярских принадлежностей в рамках акции «Дорога в школу – добро без границ» необходимо подать заявление в организацию образования по месту обучения.

    Спонсоры, меценаты и все неравнодушные жители города, желающие оказать помощь детям, могут обращаться в районные отделы образования с 9:00 до 18:00 по следующим номерам:

    - по Алатаускому району: 87006131198;

    - по Алмалинскому району: 87470448553;

    - по Ауэзовскому району: 87025395397;

    - по Бостандыкскому району: 87772806650;

    - по Жетысускому району: 87472940554;

    - по Медеускому району: 87759194000;

    - по Наурызбайскому району: 87089359498;

    - по Турксибскому району: 87479013814.
    #Алматы #Образование #Акимат #Общество
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