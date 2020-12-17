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    Желаю, чтобы независимость была вечной - председатель объединения «Желтоқсан қоғамы» Нурлыбек Куанбаев

    17 Декабря 2020, 15:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель общественного объединения «Желтоқсан қоғамы», участник декабрьских событий 1986 года Нурлыбек Куанбаев поздравил алматинцев с Днем Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Само понятие независимость - сакральное. Сегодня в мире насчитывается около 2000 наций и этнических групп. В ООН числятся всего 195 независимых стран. Подумать только, из 2000 наций только 200 имеют независимое государство. Среди них и мы. Сколько национальностей, например, водрузили флаг без государства, без земли. Следовательно, независимость- это священное понятие, и мы должны уважать его», - сказал Н. Куанбаев.

    В своем поздравлении Нурлыбек Куанбаев отдельно обратился к молодежи.

    «Желаю, чтобы наш народ жил и процветал, а независимость была вечной. Желаю вам счастливого Дня Независимости, крепкого здоровья, благополучия и светлого будущего! Мы возлагаем огромную надежду на следующее поколение нашей страны. Будущее страны – в руках нашей молодежи»,- отметил он.

    Как сообщалось, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу Независимости Республики Казахстан.

    Кроме того, по инициативе акима в мегаполисе был открыт один из крупнейших парков «Желтоқсан».

    Также, в Алматы прошла церемония возложения цветов к Монументу «Тәуелсіздік таңы».

    Фото: www.facebook.com/nurlybek.kuanbaev

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы История Казахстана День Независимости Общество
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