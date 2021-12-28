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    Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане

    28 Декабря 2021, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице успешно завершилась акция «Arman Ağaşy» (Дерево желаний), запущенная Молодежным крылом «Jas Otan» при партии «Nur Otan», также общенациональным движением «Biz Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция проводится не первый год. В этом году организаторы исполнили желания 118 детей с особенными потребностями из КГУ «Нұрлы жүрек».

    Главной целью акции является подарить детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим тяжелые заболевания и инвалидность, праздничное настроение перед Новым годом и исполнить их желания.

    «Для нас «Arman Ağaşy» - это особенная акция, которая проводится накануне Нового года. В этом году с помощью наших партнеров, членов партии «Nur Otan» и жителей столицы удалось исполнить желания 118 детей. Чаще всего дети просят настольные игры, кукол, машинки, конструкторы, роботов. Сегодня все эти подарки были подарены в праздничной атмосфере», - сказал заместитель председателя МК «Jas Otan» Асылжан Буркиталин.

    Стоит отметить, что акция была запущена месяц назад и в ней мог принять участие любой желающий. Жасотановцы собрали желания детей, положили их в конверты и вместо листочков развесили на «Дереве желаний» в ТРЦ «Хан Шатыр». Все подарки были централизованно собраны и вручены детям в праздничной атмосфере с участием аниматоров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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