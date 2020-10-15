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    Жээнбеков принял решение уйти в отставку: Для меня мир в Кыргызстане превыше всего

    15 Октября 2020, 14:08

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Как сообщает пресс-служба президента КР, в обращения главы государства говорится:

    «Дорогие соотечественники!

    Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны — Бишкеке остается напряженной.

    Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

    К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

    Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

    С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

    Дорогие мои соотечественники!

    Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

    Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

    Поэтому принял решение уйти в отставку.

    Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

    Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

    Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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