Жээнбеков принял решение уйти в отставку: Для меня мир в Кыргызстане превыше всего

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщает пресс-служба президента КР, в обращения главы государства говорится:

«Дорогие соотечественники!

Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны — Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники!

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!».