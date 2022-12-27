Жайыкбай Шалдаров назначен руководителем управления госзакупок Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления государственных закупок акимата Жамбылской области назначен Шалдаров Жайыкбай Шалдарович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

46-летний Жайыкбай Шалдаров имеет три высших образования: окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности «экономическая кибернетика», Северо-Казахстанская юридическая академия по специальности «юриспруденция», Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «политология».

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом Есильского районного финансового управления Северо-Казахстанской области.

В разные годы работал судебным, старшим судебным исполнителем Есильского и Аккайынского территориальных участков Администратора судов Северо-Казахстанской области, главным специалистом юристом, начальником отдела департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, начальником отдела Администратора судов СКО, заместителем начальника департамента по исполнению судебных актов СКО.

В Жамбылской области возглавлял департамент по исполнению судебных актов, работал заместителем руководителя департамента юстиции, руководителем областного управления строительства, заместителем руководителя облуправления строительства, заместителем акима города Тараза.

С июня по декабрь 2022 года работал в должности советника акима Жамбылской области.

Ранее в Жамбылской области был назначен новый руководитель управления сельского хозяйства.

Фото: Жамбылский областной акимат



