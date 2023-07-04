Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    «Жасыл ел»: 4 200 подростков и молодежи планируют трудоустроить в Астане

    4 Июля 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице идет 19-й сезон программы «Жасыл ел» по временному трудоустройству подростков и молодежи на летний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Как осуществляется программа, и сколько человек планируется ею охватить в столице, на онлайн-брифинге рассказал руководитель городского Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров.

    Программу «Жасыл ел» реализует акимат с 2005 года с целью воспитания у подростков и молодежи чувства защиты окружающей среды, а также побуждения молодых людей к труду.

    Главное условие для участия в программе – возраст, участвовать могут школьники, студенты и безработная молодежь от 14 до 35 лет.

    С каждым годом увеличивается количество молодых людей, желающих работать в проекте. Они помогают на строительных столицы, способствуют формированию уникальной экосистем, участвуют в работах по посадке деревьев, рыхлению и поливу ив и саженцев в пригородном «зеленом поясе», уходу за зелеными насаждениями городских парков, уборке территорий.

    Партнерами по трудоустройству молодежи в период летнего рабочего сезона выступили строительные компании города, свыше 100 образовательных учреждений, около 20 колледжей и более 10 высших учебных заведений.

    В прошлом году в рамках программы трудоустроили 4 208 молодых людей, в этом году планируется обеспечить работой 4 200 подростков и молодежи, в том числе детей из многодетных семей, из категории СУСН, оставшихся без попечения родителей и т.д.

    Только в текущем месяце в рамках программы трудоустроены 1 788 человек. Это безработная молодежь, которые устроились в строительную компанию «Базис А», студенты и школьники, работающие в парках города, также дети, оставшиеся без попечения родителей. Они будут получать заработные платы от работодателей, а также им положена дополнительная премия в 65 тысяч тенге от проекта «Жасыл ел». Дневная норма работы составляет восемь часов.

    Однако работающие подростки в возрасте 14-17 лет согласно Трудовому кодексу РК могут трудиться по четыре часа в сутки. Они работают в парках столицы, в озеленении школьного двора, уборке школьных территорий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ливень с крупным градом прошел в столице
    Работа в Астане для людей с инвалидностью. Куда обращаться
    Прокуратура помогла порядка 3 тыс астанчан получить льготные карты на проезд
    Где искать работу по душе и с достойной оплатой?
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города