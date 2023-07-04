«Жасыл ел»: 4 200 подростков и молодежи планируют трудоустроить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице идет 19-й сезон программы «Жасыл ел» по временному трудоустройству подростков и молодежи на летний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Как осуществляется программа, и сколько человек планируется ею охватить в столице, на онлайн-брифинге рассказал руководитель городского Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров.

Программу «Жасыл ел» реализует акимат с 2005 года с целью воспитания у подростков и молодежи чувства защиты окружающей среды, а также побуждения молодых людей к труду.

Главное условие для участия в программе – возраст, участвовать могут школьники, студенты и безработная молодежь от 14 до 35 лет.

С каждым годом увеличивается количество молодых людей, желающих работать в проекте. Они помогают на строительных столицы, способствуют формированию уникальной экосистем, участвуют в работах по посадке деревьев, рыхлению и поливу ив и саженцев в пригородном «зеленом поясе», уходу за зелеными насаждениями городских парков, уборке территорий.

Партнерами по трудоустройству молодежи в период летнего рабочего сезона выступили строительные компании города, свыше 100 образовательных учреждений, около 20 колледжей и более 10 высших учебных заведений.

В прошлом году в рамках программы трудоустроили 4 208 молодых людей, в этом году планируется обеспечить работой 4 200 подростков и молодежи, в том числе детей из многодетных семей, из категории СУСН, оставшихся без попечения родителей и т.д.

Только в текущем месяце в рамках программы трудоустроены 1 788 человек. Это безработная молодежь, которые устроились в строительную компанию «Базис А», студенты и школьники, работающие в парках города, также дети, оставшиеся без попечения родителей. Они будут получать заработные платы от работодателей, а также им положена дополнительная премия в 65 тысяч тенге от проекта «Жасыл ел». Дневная норма работы составляет восемь часов.

Однако работающие подростки в возрасте 14-17 лет согласно Трудовому кодексу РК могут трудиться по четыре часа в сутки. Они работают в парках столицы, в озеленении школьного двора, уборке школьных территорий.