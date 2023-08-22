Жасулан Еламанов назначен прокурором области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора старший советник юстиции Жасулан Бекмырзаевич Еламанов назначен прокурором области Улытау, передает МИА «Казинформ».

Жасулан Еламанов родился 1 января 1977 года в Кармакшинском районе Кызылординской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы.

В разные годы занимал ответственные руководящие должности.

Был заместителем прокурора Бостандыкского района города Алматы, Специализированным природоохранным прокурором, прокурором Ауэзовского района.

Руководил прокуратурой Ескельдинского района Алматинской области, а также прокуратурами Кордайского района, города Тараз Жамбылской области. Являлся заместителем прокурора Кызылординской области, главного транспортного прокурора.

До настоящего назначения занимал должность первого заместителя главного транспортного прокурора.