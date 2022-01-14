Жасотановцы раздали военнослужащим на блокпостах в Туркестанской области аптечки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайной ситуацией в стране при поддержке Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» жасотановцы раздали военнослужащим аптечки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Мероприятие организовано для поддержки иммунитета охраняющих безопасность, стабильность города на блокпостах на трассе «Шымкент-Туркестан». Как сообщалось, ряд регионов республики перешел в « красную « зону .

Аптечка, укомплектованная также специальными инструкциями специалистов в области медицины, была доставлена военным и специалистам на блокпостах.

«В специально подготовленной аптечке, помимо противовирусных препаратов, имеются витамины и предметы гигиены, необходимые для дополнительного использования. Для того, чтобы пройти через трудные времена, в первую очередь важно здоровье. Поэтому мы решили поддержать военных. И хочу поблагодарить партийцев и активистов, которые приняли участие в таком благородном деле. Эта работа будет продолжена», – сказал председатель Туркестанского областного филиала МК «Jas Otan» Жансерик Жуман.

Напомним, ранее жасотановцы также предоставляли горячее питание военнослужащим на блокпостах.